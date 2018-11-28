Русские повара нашли себе небесного покровителя
Российский шеф-повар и кулинар Максим Сырников попросил патриарха Кирилла выбрать небесного покровителя кулинарного дела
В своем фейсбуке Сырников 28 ноября обратился к кулинарам, поварам, кондитерам, рестораторам и примкнувшим к ним. Он предложил людям распечатать и подписать обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
В тексте обращения Сырников отметил, что представители многих профессий имеют своих покровителей.
«Моряки — святителя Николая. Военные — Архангела Михаила, Георгия Победоносца, Пророка Илию, врачи — великомученика Пантелеимона, студенты — мученицу Татиану, иконописцы — преподобного Андрея Рублева, певцы — Романа сладкопевца», — сказано в публикации.
По словам кулинара, в России большой интерес вызывает возрождение и сохранение традиций русской кухни и гостеприимства. В обращении к патриарху Кириллу он попросил священнослужителя рассмотреть вопрос об утверждении новомученика и исповедника русской церкви, священномученика Ионна Плеханова. Сырников отметил, что до посвящения в священный сан Иоанн был профессиональным поваром и работал в известных Московских ресторанах, позже стал поваром патриарха Тихона.
К письму шеф-повар приложил житие и икону священномученика Ионна Плеханова.
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