Русские повара нашли себе небесного покровителя

Российский шеф-повар и кулинар Максим Сырников попросил патриарха Кирилла выбрать небесного покровителя кулинарного дела

В своем фейсбуке Сырников 28 ноября обратился к кулинарам, поварам, кондитерам, рестораторам и примкнувшим к ним. Он предложил людям распечатать и подписать обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

По словам кулинара, в России большой интерес вызывает возрождение и сохранение традиций русской кухни и гостеприимства. В обращении к патриарху Кириллу он попросил священнослужителя рассмотреть вопрос об утверждении новомученика и исповедника русской церкви, священномученика Ионна Плеханова. Сырников отметил, что до посвящения в священный сан Иоанн был профессиональным поваром и работал в известных Московских ресторанах, позже стал поваром патриарха Тихона.