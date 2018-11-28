На Ставрополье во время тумана столкнулись два автомобиля, есть жертвы

На трассе в Буденновском районе Ставрополья 27 ноября произошла авария с погибшими и пострадавшими

ДТП произошло на 122-м км трассы Светлоград — Благодарный — Буденновск в 7:15. В это время на дороге был туман.

По предварительным данным, водитель машины Skoda Fabia выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Lada Kalina. Отечественная легковушка съехала в кювет, 45-летний водитель скончался на месте.

28-летний и 54-летний пассажиры иномарки получили травмы, их госпитализировали. 25-летний водитель Skoda Fabia не пострадал, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.