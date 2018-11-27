Шесть человек погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии из-за выскочившей на встречку машины

В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли шесть человек.Трассу закрыли для движения

Авария произошла около 17 часов на 30-м км федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус.

«По предварительным данным, водитель Mercedes, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda», — сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

В результате водители обоих автомобилей, а также четыре пассажира «Мерседеса» скончались на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

UPD: В пресс-службе добавили, что из-за ДТП на участке трассы в районе Баксана закрыто движение. Объезд организован через пос. Исламей.