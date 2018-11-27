Отличницей экономического диктанта стала ученица из Сочи

Учащаяся СОШ №92 в Лазаревском раойне Сочи Седа Пашян стала отличницей экономического диктанта. Девочка набрала более 80 баллов

Об этом сообщили вольное экономическое общество России и оргкомитет общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», которая прошла в ноябре.

«Отличники диктанта будут приглашены принять участие в финале и заключительных мероприятиях фестиваля экономической науки, которые пройдут 24-25 декабря на базе Московского авиационного института (национального исследовательского университета) и в "Российской газете"», — отметили в управлении по образованию и науке мэрии Сочи.

Там напомнили, что 7 декабря школьники от 14 лет напишут второй всероссийский правовой (юридический) диктант.

Впервые всероссийский экономический диктант жители страны написали в 2017 году, он стал отражением экономической грамотности населения. В этом году на площадки, организованные в 83 субъектах, пришли проверить свои знания более 98 тыс. человек — в полтора раза больше, чем в прошлом году. Наиболее активными участниками диктанта оказались ученики школ, техникумов и колледжей в возрасте от 14 до 18 лет — 65,99%. На втором месте студенты и молодые люди от 19 до 25 лет — 29,16%. Доля участников в возрасте от 26 до 35 лет составила всего лишь 1,35% от общей аудитории диктанта, а лиц от 36 до 53 лет — 2,68%. Меньше всего проявили интерес к диктанту люди старшего поколения.

Согласно итоговым данным диктанта, среди мужчин базовый результат до 30 баллов получили 23,84%, а среди женщин — 21,4%. Средний уровень от 31 до 50 баллов смогли достичь 48,49% мужчин и 47,22% женщин. А в категорию «Экономический авторитет», набрав от 51 до 100 баллов, вошли 31,37% женской и 27,67% мужской аудитории. Если разделить участников диктанта по возрасту, с результатом от 51 до 100 баллов наибольшую долю (46,83%) занимают участники в возрасте от 19 до 25 лет, а в меньшей степени (45,45%) люди старшего поколения — от 54 до 65 лет.