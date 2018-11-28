Начальника управления потребительского рынка в Таганроге задержали за взятку в 250 тыс. рублей

Ростовская область

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В Таганроге начальника управления потребительского рынка товаров и услуг городской администрации подозревают в получении взятки

Следствие установило, что 26 ноября 56-летняя чиновница получила взятку в размере 250 тыс. рублей. Деньги ей передали за то, чтобы она не препятствовала незаконному размещению торговых ларьков на территории города.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

Женщину задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Взятка Коррупция Следственный комитет Чиновники
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