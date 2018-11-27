На Дону в ДТП с участием фуры два человека погибли, еще один пострадал
В Ростовской области 27 ноября столкнулись фура и легковой автомобиль, есть жертвы и пострадавшие
Авария произошла на 306-м км трассы Каменск-Шахтинский — Волгоград около 8:30. Водитель Volkswagen Amarok не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом MAN.
В результате ДТП погибли 45-летний водитель и 49-летняя пассажирка иномарки. Еще одного 18-летнего пассажира доставили с травмами в больницу.
По факту аварии проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
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