В Чечне будут судить директора детского сада, где двухлетний мальчик застрял головой между конструкциями кровати и умер

Как сообщали Юга.ру, трагедия произошла в селе Гойты в октябре 2017 года.

По данным следствия, директор частного детского сада «Солнышко» незаконно, без заключения письменного договора, по просьбе жительницы села приняла в детсад ее сына, не достигшего двухлетнего возраста. Во время дневного отдыха голова мальчика застряла между планками двухъярусной детской кровати и он задохнулся.

По мнению следствия, директор детского сада не оборудовала помещение безопасными кроватями, соответствующими росту детей. Кроме того, в момент трагедии ребенку вовремя не оказали помощь, так как взрослых не было в помещении.

Против директора возбудили уголовное дело по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Чеченской Республике.