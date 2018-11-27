В Чечне директора детского сада обвинили в смерти ребенка, который застрял головой между перилами кровати и задохнулся
В Чечне будут судить директора детского сада, где двухлетний мальчик застрял головой между конструкциями кровати и умер
Как сообщали Юга.ру, трагедия произошла в селе Гойты в октябре 2017 года.
По данным следствия, директор частного детского сада «Солнышко» незаконно, без заключения письменного договора, по просьбе жительницы села приняла в детсад ее сына, не достигшего двухлетнего возраста. Во время дневного отдыха голова мальчика застряла между планками двухъярусной детской кровати и он задохнулся.
По мнению следствия, директор детского сада не оборудовала помещение безопасными кроватями, соответствующими росту детей. Кроме того, в момент трагедии ребенку вовремя не оказали помощь, так как взрослых не было в помещении.
Против директора возбудили уголовное дело по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).
Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Чеченской Республике.
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