В Краснодаре детям на уроках задали представить, что отец на войне. И написать ему письмо

В Краснодаре ученикам четвертого класса задали написать письмо отцу, если бы он находился на фронте

Информацию об этом опубликовал на своей странице в фейсбуке общественник Владислав Амерханов. Он сообщил, что такое задание получил его сын — ученик четвертого класса школы № 83.

«Для меня, считающего себя патриотом, непонятно, почему такие задания дают детям в четвертом классе. Я могу понять, если бы это было по-другому сформулировано "Письмо деду на фронт" — ведь почти у всех нас дедушки были на фронте. У детей в десятилетнем возрасте еще только неосознанные эмоции. Ребенок не в состоянии понять, что от него хотят, но эмоции у него это вызывает. Это может травмировать психику ребенка», — прокомментировал Амерханов 27 ноября порталу Юга.ру.

Он отметил, что общался с вице-мэром Краснодара Лилианой Егоровой по этому вопросу.

«Она поддержала меня. По ее словам, такие задания не входят в обязательную школьную программу. Чаще всего их дают по инициативе руководства школы. Замглавы города пояснила, что ряд учителей высказался против таких сочинений, однако некоторые, наоборот, поддержали, объясняя это патриотизмом. По мнению Егоровой, для таких заданий неправильно выбрана возрастная категория. То есть 11-классники могли справиться с ним более осознанно», — сказал общественник.

Амерханов уточнил, что в Краснодаре проведут научно-методический совет с директорами школ. Там обсудят целесообразность таких сочинений.

«Также планирую посетить руководство школы, в которой учится сын, и задать вопрос, на каком основании дают такие задания», — добавил он.