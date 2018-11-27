На Дону задержали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над младшей сестрой

В слободе Кашары Ростовской области задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в сексуальном насилии

Следствие установило, что осенью 2017 года 17-летний подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 11-летней сестры.

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Злоумышленника задержали, решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается, сообщили 27 ноября в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.