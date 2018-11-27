В Староминском районе пьяный водитель врезался в дерево
Краснодарский край Валерия Дульская
В станице Староминской ночью 26 ноября автомобиль под управлением пьяного водителя врезался в дерево
ДТП произошло на улице Строителей. По предварительным данным, пьяный 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-21011 превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии водителя и его 31-летнего пассажира госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды БДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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