В Староминском районе пьяный водитель врезался в дерево

В станице Староминской ночью 26 ноября автомобиль под управлением пьяного водителя врезался в дерево

ДТП произошло на улице Строителей. По предварительным данным, пьяный 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-21011 превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водителя и его 31-летнего пассажира госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды БДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.