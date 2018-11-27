В Крыму мужчина убил знакомого тяпкой

Крым

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В Красногвардейском районе Крыма полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве

Правоохранительные органы получили сообщение о том, что в одном из домов в поселке Октябрьском нашли тело мужчины с травмами. Полицейские установили и задержали человека, причастного к совершению преступления. Им оказался знакомый погибшего.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали и между ними произошел конфликт, во время которого один из них ударил другого тяпкой по голове. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщили 26 ноября в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Крым Убийство
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