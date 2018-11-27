ФК «Краснодар» продлил контракт с Классоном

Футбольный клуб «Краснодар» договорился с шведским полузащитником Виктором Классоном о продлении контракта

Новое трудовое соглашение действует до 30 июня 2021 года, сообщила 27 ноября пресс-служба клуба. Прежний контракт спортсмена истекал летом 2020 года.

Напомним, Виктор Классон с 2011 года играл в составе шведского «Эльфсборга». В 2012 году футболист выиграл с командой чемпионат страны, а в 2014 году — Кубок Швеции. Классон провел девять матчей в составе сборной Швеции и отличился одним голом.

Из «Эльфсборга» в «Краснодар» хавбек перешел в январе 2017 года. В составе «быков» провел 72 официальных матча, в которых забил 25 мячей и сделал 12 результативных передач.

В нынешнем сезоне Классон забил шесть голов и делит с Ари второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.