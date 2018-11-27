В Сочи в аварии пострадали два человека

В Лазаревском районе Сочи 26 ноября произошла авария, в которой пострадали два человека

ДТП случилось в 20:40 на трассе Джубга — Сочи — граница с Абхазией.

По предварительным данным, 34-летний приезжий из Ярославской области за рулем автомобиля Volkswagen не уступил дорогу машине ВАЗ-2107 под управлением 20-летнего парня. В результате аварии пострадали водитель иномарки и пассажир отечественной легковушки.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.