В Сочи в аварии пострадали два человека

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 26 ноября произошла авария, в которой пострадали два человека

ДТП случилось в 20:40 на трассе Джубга — Сочи — граница с Абхазией.

По предварительным данным, 34-летний приезжий из Ярославской области за рулем автомобиля Volkswagen не уступил дорогу машине ВАЗ-2107 под управлением 20-летнего парня. В результате аварии пострадали водитель иномарки и пассажир отечественной легковушки.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

ГИБДД ДТП Сочи
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