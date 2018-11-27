В Белореченске женщину осудили за организацию подпольного казино

Краснодарский край

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В Белореченске женщину признали виновной в организации подпольного казино

Суд установил, что 38-летняя Джульетта Соколова вместе со своим знакомым арендовала помещение на улице Кирова и завезла туда игровое оборудование. С феврала по март женщина вела незаконную деятельность, 2 марта ее задержали полицейские. Мужчина скрылся, его объявили в розыск.

Женщину обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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