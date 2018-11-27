На Дону мужчина заколол сына сожительницы ножом в сердце
В Красном Сулине Ростовской области 39-летнего местного жителя подозревают в убийстве
Следствие установило, 24 ноября пьяный мужчина во время ссоры ударил ножом в сердце 27-летнего сына своей сожительницы. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
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