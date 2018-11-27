На Дону мужчина заколол сына сожительницы ножом в сердце

Ростовская область

Распечатать

В Красном Сулине Ростовской области 39-летнего местного жителя подозревают в убийстве

Следствие установило, 24 ноября пьяный мужчина во время ссоры ударил ножом в сердце 27-летнего сына своей сожительницы. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Черчесов получил орден «Слава Осетии»
На Дону мужчина заколол сына сожительницы ножом в сердце
В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по непогоде
В Махачкале житель Чечни, задержанный с наркотиками, пытался дать взятку полицейскому
Минтранс РФ предложил перекрасить дорожную разметку
Комиссия минздрава Дагестана расследует смерть младенца в роддоме Махачкалы

Лента новостей

Статьи

Брускетта с мясом краба, филе из адлерской форели, десерт «Джандуйя» и еще 12 блюд

Новая еда в Краснодаре

На Украине вводят военное положение

СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела после захвата украинских кораблей в Керченском проливе

Статьи

Концерты групп Animal ДжаZ, «Тролль гнет ель», футбольный матч

И другие события Краснодара с 26 ноября по 2 декабря

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале