На Дону мужчина заколол сына сожительницы ножом в сердце

В Красном Сулине Ростовской области 39-летнего местного жителя подозревают в убийстве

Следствие установило, 24 ноября пьяный мужчина во время ссоры ударил ножом в сердце 27-летнего сына своей сожительницы. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.