Минтранс РФ предложил перекрасить дорожную разметку

Министерство транспорта России рекомендовало властям субъектов РФ сменить белый цвет линий, которые разделяют дорожные полосы, на более заметный желтый

Заместитель главы Минтранса Иннокентий Алафинов направил обращения главам регионов с просьбой изменить ранее предложенные планы работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Отмечается, что это не обязательное требование, а рекомендация, сообщили 26 ноября «Известия» со ссылкой на ведомство.

В Минтрансе подчеркнули, что сегодня выезд на встречку — одна из основных причин ДТП в стране.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ предложило ряд изменений, в число которых вошел пункт о желтой разметке.

В Росавтодоре подтвердили данные об изменении цвета разметки, добавив, что идея заимствована у скандинавских стран.