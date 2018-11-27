Комиссия минздрава Дагестана расследует смерть младенца в роддоме Махачкалы

Министерство здравоохранения Дагестана начало проверку после смерти новорожденного в одном из родильных домов республики

В ноябре в соцсетях появились сообщения о том, что из-аз халатности медиков в роддоме № 1 Махачкалы умер новорожденный.

Минздрав республики создал комиссию, которая выяснит, допустили ли врачи нарушения или дефекты при оказании медицинской помощи беременной. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Кроме того, ведомство организует специальный штаб по разбору произошедшего, сообщил 26 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Дагестана.

Причину смерти младенца установит судмедэкспертиза. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры.