Следователи Адыгеи разрешили кадетам выезжать на место преступлений

В Адыгее следователи будут брать с собой на место совершения преступлений учащихся первого в республике кадетского класса майкопского лицея № 8

Такое решение принял руководитель следственного управления СК РФ по Адыгее Александра Глущенко. По его мнению, практика играет важную роль в получении профессиональных навыков, потому с разрешения родителей кадеты в свободное от учебы время будут выезжать на реальные происшествия и изучать следственные действия.

«Особое внимание уделят физической подготовке и моральной устойчивости. Отличается и учебная программа. Помимо общешкольных дисциплин, кадеты будут углубленно изучать юриспруденцию, криминалистику, историю и право», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Отбор в кадетский класс прошли 17 мальчиков и 4 девочки. С учащимися и их родителями 22 ноября встретился Александр Глущенко. Он рассказал им о профессии и ответил на вопросы.