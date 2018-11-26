В центре Адлера после ремонта открыли подземный пешеходный переход

Краснодарский край

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Федеральные дорожники завершили капитальный ремонт мостового сооружения с подземным пешеходным переходом на улице Ленина в центре Адлерского района Сочи

Расчетная пиковая интенсивность пешеходного перехода составляет 2,7 тыс. человек в час. Работы выполнили на три месяца раньше срока, объект открыли 25 ноября.

«Объекту в этому году исполнилось 84 года: в 1934 году здесь был построен мост через ручей, но пешеходного движения еще не было», — цитирует первого заместителя начальника Упрдор «Черноморье» Федерального дорожного агентства Дмитрия Горба пресс-служба ведомства.

В 1951 году при ремонте подходов к строящемуся мосту через Мзымту здесь устроили пешеходный проход под пролетом моста, который в дальнейшем реконструировали в переход с отводом ручья в коллектор под прохожей частью.

При ремонте специалисты устроили монолитные опоры, пролетное строение, гидроизоляцию, защитный слой и переходные плиты мостового перехода, уложили 100 погонных метров нового дорожного полотна на мосту и подходах, нанесли разметку термопластиком.

Внутри подземного пешеходного перехода сделали облицовку художественной керамогранитной плиткой, обустроили пандусы, уложили тротуарную плитку на входах. Теперь переход оборудован рабочим и аварийным освещением, подъемными платформами для граждан с ограниченными возможностями здоровья и очистным сооружением поверхностных вод.

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Одной из точек притяжения сегодняшних праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, стало торжественное открытие после капитального ремонта подземного перехода в центре Адлера по улице Ленина. Адлерцы ждали этого события давно. Хочу сказать огромное спасибо Росавтодору за качественную добротную работу!#нашидороги#росавтодор#подземныйпереход#отличнаяработа#адлерскийрайон#любимыйсочи#

A post shared by Денис Вячеславович Юрковский (@denis.yurkovskiy) on

Благоустройство Ремонт дорог Сочи
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