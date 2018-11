В центре Адлера после ремонта открыли подземный пешеходный переход

View this post on Instagram

Одной из точек притяжения сегодняшних праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, стало торжественное открытие после капитального ремонта подземного перехода в центре Адлера по улице Ленина. Адлерцы ждали этого события давно. Хочу сказать огромное спасибо Росавтодору за качественную добротную работу!#нашидороги#росавтодор#подземныйпереход#отличнаяработа#адлерскийрайон#любимыйсочи#