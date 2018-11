В Сочи возле загса открыли скульптуру «Лебединая верность»

View this post on Instagram

Подарок ко Дню города адлерцы начали готовить заранее. Идей, как украсить любимый Сочи, было много. После обсуждения решили установить скульптурную композицию на площади у ЗАГСа Адлерского района. Воплотил идею в прекрасное произведение местный скульптор Оганнес Апоян, который известен по таким полюбившимся адлерцам и гостям курорта работам как "Золотая рыбка" на набережной и "Дружба народов" на улице Карла Маркса. В этот раз скульптор назвал свою работу "Лебединая верность", и эта трогательная композиция стала популярна буквально с момента ее установки на площади. Сегодня после торжественного открытия скульптуры к ней сразу же выстроилась очередь из желающих сфотографироваться, я думаю, что фото "Лебединой верности" уже разлетелось по разным городам, а у Сочи появилось ещё одно знаковое место, которое добавит новые краски к его облику. #лебединаяверность#скульптура#знаковоеместо#миромправитлюбовь#прогулкипоадлеру#