В Сочи возле загса открыли скульптуру «Лебединая верность»
В Сочи на площади у загса Адлерского района 25 ноября открыли скульптуру «Лебединая верность»
Ее автором выступил местный скульптор Оганнес Апоян. В Адлере уже размещены его работы «Золотая рыбка» на набережной и «Дружба народов» на улице Карла Маркса.
«В этот раз скульптор назвал свою работу "Лебединая верность", и эта трогательная композиция стала популярна буквально с момента ее установки на площади. После торжественного открытия скульптуры к ней сразу же выстроилась очередь из желающих сфотографироваться», — сообщил глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский в своем инстаграме.
Скульптуру открыли в рамках празднования Дня города, который в Сочи отмечался в минувшие выходные. Кроме того, на курорте к празднику приурочили открытие обновленного сквера «Восход» в поселке Лазаревском, спортивных площадок и других объектов.
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Подарок ко Дню города адлерцы начали готовить заранее. Идей, как украсить любимый Сочи, было много. После обсуждения решили установить скульптурную композицию на площади у ЗАГСа Адлерского района. Воплотил идею в прекрасное произведение местный скульптор Оганнес Апоян, который известен по таким полюбившимся адлерцам и гостям курорта работам как "Золотая рыбка" на набережной и "Дружба народов" на улице Карла Маркса. В этот раз скульптор назвал свою работу "Лебединая верность", и эта трогательная композиция стала популярна буквально с момента ее установки на площади. Сегодня после торжественного открытия скульптуры к ней сразу же выстроилась очередь из желающих сфотографироваться, я думаю, что фото "Лебединой верности" уже разлетелось по разным городам, а у Сочи появилось ещё одно знаковое место, которое добавит новые краски к его облику. #лебединаяверность#скульптура#знаковоеместо#миромправитлюбовь#прогулкипоадлеру#
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