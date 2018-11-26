В Сочи возле загса открыли скульптуру «Лебединая верность»

В Сочи на площади у загса Адлерского района 25 ноября открыли скульптуру «Лебединая верность»

Ее автором выступил местный скульптор Оганнес Апоян. В Адлере уже размещены его работы «Золотая рыбка» на набережной и «Дружба народов» на улице Карла Маркса.

«В этот раз скульптор назвал свою работу "Лебединая верность", и эта трогательная композиция стала популярна буквально с момента ее установки на площади. После торжественного открытия скульптуры к ней сразу же выстроилась очередь из желающих сфотографироваться», — сообщил глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский в своем инстаграме.

Скульптуру открыли в рамках празднования Дня города, который в Сочи отмечался в минувшие выходные. Кроме того, на курорте к празднику приурочили открытие обновленного сквера «Восход» в поселке Лазаревском, спортивных площадок и других объектов.