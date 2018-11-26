В Ингушетии застрелили экс-полицейского, который отсидел в тюрьме за убийство

В Назрановском районе Ингушетии возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего местного жителя

Убийство произошло 25 ноября около 19:30 на улице Лермонтова в селе Яндаре. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, который находился во дворе своего дома. После этого злоумышленник скрылся.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители выяснили, что в 2015 году он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство, сообщили в пресс-службе МВД Республики Ингушетия.

Устанавливается личность стрелявшего. Расследование продолжается.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что погибший — бывший полицейский. Его уволили из органов внутренних дел после того, как он совершил убийство. В тюрьме мужчина провел семь лет.