В Ингушетии застрелили экс-полицейского, который отсидел в тюрьме за убийство
В Назрановском районе Ингушетии возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего местного жителя
Убийство произошло 25 ноября около 19:30 на улице Лермонтова в селе Яндаре. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, который находился во дворе своего дома. После этого злоумышленник скрылся.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители выяснили, что в 2015 году он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство, сообщили в пресс-службе МВД Республики Ингушетия.
Устанавливается личность стрелявшего. Расследование продолжается.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что погибший — бывший полицейский. Его уволили из органов внутренних дел после того, как он совершил убийство. В тюрьме мужчина провел семь лет.
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