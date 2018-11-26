В Ейском районе при взрыве в гараже погиб парень, который чинил машину
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Ейском районе 24 ноября начали проверку по факту гибели в гараже 27-летнего местного жителя
По предварительным данным, мужчина ремонтировал у себя в гараже легковой автомобиль. Во время этого произошел взрыв, в результате которого он получил смертельные травмы.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили 26 ноября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
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