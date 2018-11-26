В Сочи на стройке мужчине зажало ногу бетонной плитой

Краснодарский край

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В Хостинском районе Сочи спасатели освободили мужчину из-под бетонной плиты

24 ноября в 19:10 в МЧС поступило сообщение о том, что при проведении строительных работ на улице Октября обрушилась бетонная плита. Бетонный куб съехал по глиняному грунту и придавил ногу 29-летнему работнику стройки.

Врачи скорой помощи наложили пострадавшему жгут, после чего спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России вместе с рабочими подняли бетонный куб.

«Закрепив стропу за плиту и подложив под нее пневматические подушки, специалисты при помощи башенного крана приподняли ее и освободили ногу пострадавшего из-под бетонной конструкции», — сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчину транспортировали к машине скорой и передали медикам.

МЧС Сочи
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