В лобовом ДТП под Новороссийском пострадал водитель машины

Возле Новороссийска 26 ноября столкнулись два автомобиля, один человек пострадал

Авария произошла около 7:55 на 130-км трассы Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, 27-летняя девушка за рулем автомобиля Kia Ceed не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной Kia Ceed.

В результате аварии 42-летнего водителя второго автомобиля госпитализировали, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.