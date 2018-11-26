В лобовом ДТП под Новороссийском пострадал водитель машины

Краснодарский край

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Возле Новороссийска 26 ноября столкнулись два автомобиля, один человек пострадал

Авария произошла около 7:55 на 130-км трассы Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, 27-летняя девушка за рулем автомобиля Kia Ceed не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной Kia Ceed.

В результате аварии 42-летнего водителя второго автомобиля госпитализировали, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

ГИБДД ДТП Новороссийск
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