В Краснодаре изменится маршрут автобуса № 51

В Краснодаре с 27 ноября автобус № 51 будет ходить по новому маршруту

Теперь автобус будет ходить от улицы Благоева до улицы Академика Королева. Ранее транспорт ехал до Краснодарского компрессорного завода. Маршрут изменили по просьбе жителей.

Теперь автобус будет подъезжать к ЖК «Вилла Роз», который находится в отдалении от общественного транспорта. Также улучшится сообщение с улицами Восточно-Кругликовской и Школьной, рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

С 27 ноября автобус № 51 от улицы Восточно-Кругликовской поедет по улицам Яснополянской, Уссурийской, Российской, Тенистой, Центральной и Комарова. На линию выпустят десять машин, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

График работы автобуса № 51 по новой схеме движения можно узнать по круглосуточному телефону Центра мониторинга дорожного движения и транспорта — 8 (861) 218-99-18, а также у водителей автобусов.