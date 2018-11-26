Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

В возрасте 77 лет скончался итальянский режиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи

Режиссер умер в Риме после продолжительной болезни, сообщает газета La Repubblica.

Бернардо Бертолуччи родился 14 марта 1941 года в итальянской Парме. Стал известен благодаря фильмам «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Двадцатый век», «Последний император» и «Конформист». За «Последнего императора» итальянец получил кинопремию «Оскар» в девяти номинациях, включая лучшую режиссуру.