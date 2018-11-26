Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи
В возрасте 77 лет скончался итальянский режиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи
Режиссер умер в Риме после продолжительной болезни, сообщает газета La Repubblica.
Бернардо Бертолуччи родился 14 марта 1941 года в итальянской Парме. Стал известен благодаря фильмам «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Двадцатый век», «Последний император» и «Конформист». За «Последнего императора» итальянец получил кинопремию «Оскар» в девяти номинациях, включая лучшую режиссуру.
В 2011-м Бертолуччи вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство. Также он неоднократно становился лауреатом премии «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского международного кинофестиваля и Венецианского кинофестиваля.
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