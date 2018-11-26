На Дону в ДТП с фурой и двумя легковушками погиб один человек
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростовской области 26 ноября столкнулись фура и два легковых автомобиля, есть жертвы
Авария произошла на 318-м км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в 2:15.
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2111 столкнулся с грузовой машиной MAN. От удара легковушку отбросило на автомобиль ВАЗ-2114.
В результате ДТП погиб 43-летний водитель ВАЗ-2111.
По факту аварии проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
ФСБ сообщила о задержании трех украинских кораблей в Черном море
На Украине хотят ввести военное положение
Концерты групп Little Big, «Тролль гнет ель», футбольный матч
И другие события Краснодара с 26 ноября по 2 декабря
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.