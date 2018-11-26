На Дону в ДТП с фурой и двумя легковушками погиб один человек

Ростовская область

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В Ростовской области 26 ноября столкнулись фура и два легковых автомобиля, есть жертвы

Авария произошла на 318-м км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в 2:15.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2111 столкнулся с грузовой машиной MAN. От удара легковушку отбросило на автомобиль ВАЗ-2114.

В результате ДТП погиб 43-летний водитель ВАЗ-2111.

По факту аварии проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

ДТП
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