На Дону в ДТП с фурой и двумя легковушками погиб один человек

В Ростовской области 26 ноября столкнулись фура и два легковых автомобиля, есть жертвы

Авария произошла на 318-м км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в 2:15. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2111 столкнулся с грузовой машиной MAN. От удара легковушку отбросило на автомобиль ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб 43-летний водитель ВАЗ-2111. По факту аварии проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.