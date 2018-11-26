В Ингушетии задержали нарушителя на КамАЗе, угнанном в Татарстане
Ингушетия Оксана Васильченко
В Назрани задержали 32-летнего жителя села Кантышево, который угнал грузовик в Татарстане
23 ноября правоохранители остановили водителя КамАЗа, который нарушил правила дорожного движения. Против него составили административный протокол.
Во время проверки полицейские установили, что грузовик числится в угоне и его ищут в Татарстане.
КамАЗ доставили на штрафстоянку. Инициатору розыска сообщили о местонахождении машины, рассказали в пресс-службе МВД по Ингушетии.
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