В Ингушетии задержали нарушителя на КамАЗе, угнанном в Татарстане

В Назрани задержали 32-летнего жителя села Кантышево, который угнал грузовик в Татарстане

23 ноября правоохранители остановили водителя КамАЗа, который нарушил правила дорожного движения. Против него составили административный протокол.

Во время проверки полицейские установили, что грузовик числится в угоне и его ищут в Татарстане.

КамАЗ доставили на штрафстоянку. Инициатору розыска сообщили о местонахождении машины, рассказали в пресс-службе МВД по Ингушетии.