На Ставрополье мужчина попросил пенсионерку накормить его, а после обеда попытался зарезать ее

В Ставропольском крае пенсионерка накормила мужчину, после чего получила от него несколько ударов ножом

Следствие установило, что 1 июля 69-летняя женщина впустила в свой дом малознакомого 41-летнего мужчину, который попросил накормить его. После обеда гость начал беспричинно бить пенсионерку ножом. Хозяйка дома оказала сопротивление и смогла вырваться.

Мужчину обвинили по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.