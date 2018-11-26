На Ставрополье мужчина попросил пенсионерку накормить его, а после обеда попытался зарезать ее
Ставропольский край Валерия Дульская
В Ставропольском крае пенсионерка накормила мужчину, после чего получила от него несколько ударов ножом
Следствие установило, что 1 июля 69-летняя женщина впустила в свой дом малознакомого 41-летнего мужчину, который попросил накормить его. После обеда гость начал беспричинно бить пенсионерку ножом. Хозяйка дома оказала сопротивление и смогла вырваться.
Мужчину обвинили по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
ФСБ сообщила о задержании трех украинских кораблей в Черном море
На Украине хотят ввести военное положение
Концерты групп Little Big, «Тролль гнет ель», футбольный матч
И другие события Краснодара с 26 ноября по 2 декабря
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.