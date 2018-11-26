На Ставрополье за выходные насмерть сбили двух пешеходов

Ставропольский край

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В Ставропольском крае в выходные 24 и 25 ноября погибли два пешехода и один пострадал

Первое ДТП произошло 24 ноября в Советском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Priora на нерегулируемом пешеходном переходе сбил супругов. От полученных травм 58-летняя женщина умерла в больнице, ее мужа госпитализировали. Водитель скрылся с места аварии, позже его нашли и задержали. Он отказался от медосвидетельствования.

Вторая авария произошла в Ставрополе. 25 ноября около 13:00. 34-летний водитель «Газели» сдавал назад и не заметил 86-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. От полученных травм пенсионерка умерла, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ГИБДД ДТП смерть Ставрополь
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