На Ставрополье за выходные насмерть сбили двух пешеходов

В Ставропольском крае в выходные 24 и 25 ноября погибли два пешехода и один пострадал

Первое ДТП произошло 24 ноября в Советском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Priora на нерегулируемом пешеходном переходе сбил супругов. От полученных травм 58-летняя женщина умерла в больнице, ее мужа госпитализировали. Водитель скрылся с места аварии, позже его нашли и задержали. Он отказался от медосвидетельствования.

Вторая авария произошла в Ставрополе. 25 ноября около 13:00. 34-летний водитель «Газели» сдавал назад и не заметил 86-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. От полученных травм пенсионерка умерла, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.