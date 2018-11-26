Житель Ростова избил соседку деревянной палкой
В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который избил женщину палкой
В отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставили женщину с травмами.
Полицейские выяснили, что 24-летний местный житель поругался со своей соседкой. Во время ссоры он несколько раз ударил женщину деревянной палкой по голове. Правоохранители задержали молодого человека.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщила 25 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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