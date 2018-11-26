На Ставрополье «Газель» столкнулась с иномаркой, пострадали восемь человек

В Изобильненском районе Ставрополья 26 ноября произошло ДТП с участием «Газели»

Авария произошла в 8:00 на 36-м км трассы «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское».

По предварительным данным, на дороге произошло лобовое столкновение «Газели» и автомобиля Toyota. В результате пострадали водители обоих транспортных средств, а также шесть пассажиров «Газели». За рулем иномарки находился житель Ростовской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.