На Ставрополье «Газель» столкнулась с иномаркой, пострадали восемь человек
В Изобильненском районе Ставрополья 26 ноября произошло ДТП с участием «Газели»
Авария произошла в 8:00 на 36-м км трассы «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское».
По предварительным данным, на дороге произошло лобовое столкновение «Газели» и автомобиля Toyota. В результате пострадали водители обоих транспортных средств, а также шесть пассажиров «Газели». За рулем иномарки находился житель Ростовской области.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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