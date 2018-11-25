«Ростов» уступил питерскому «Зениту»

Ростовская область, Вся Россия

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Футбольный клуб «Ростов» 25 ноября проиграл «Зениту» на арене в Санкт-Петербурге

В матче 15-го тура Премьер-Лиги ФК «Зенит» обыграл ФК «Ростов» со счетом 2:0.

Первый гол на 12-й минуте забил нападающий Себастьян Дриусси. Второй мяч в ворота ростовчан на 63-й минуте отправил Александр Ерохин.

На 35-й и 83-й минутах желтые карточки получил ростовский полузащитник Аяз Гулиев. После этого судья показал ему красную карточку и удалил с поля.

ФК «Ростов» встретится 2 декабря у себя дома с московским «ЦСКА». Также ростовчане сыграют с ФК «Краснодар» 5 декабря в рамках четвертьфинала Кубка России. 

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