«Ростов» уступил питерскому «Зениту»

Футбольный клуб «Ростов» 25 ноября проиграл «Зениту» на арене в Санкт-Петербурге

В матче 15-го тура Премьер-Лиги ФК «Зенит» обыграл ФК «Ростов» со счетом 2:0.

Первый гол на 12-й минуте забил нападающий Себастьян Дриусси. Второй мяч в ворота ростовчан на 63-й минуте отправил Александр Ерохин.

На 35-й и 83-й минутах желтые карточки получил ростовский полузащитник Аяз Гулиев. После этого судья показал ему красную карточку и удалил с поля.

ФК «Ростов» встретится 2 декабря у себя дома с московским «ЦСКА». Также ростовчане сыграют с ФК «Краснодар» 5 декабря в рамках четвертьфинала Кубка России.