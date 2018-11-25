В Ростове столкнувшиеся машины сбили пешеходов

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 25 ноября две машины столкнулись и отлетели на пешеходов

Авария произошла около 10:30 на перекрестке переулка Днепровского и улицы Белорусской. По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Suzuki не уступила дорогу автомобилю Hyundai под управлением 42-летнего водителя и врезалась в него. В момент ДТП дорогу переходили 53-летний мужчина и 44-летняя женщина.

От удара Hyundai перевернулся и сбил пешеходов. Водители не пострадали. В больницу доставили мужчину, который переходил дорогу, сообщает «Donnews» со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.

ГИБДД ДТП Ростов-на-Дону
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