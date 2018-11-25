Под Ростовом машины столкнулись с рейсовым автобусом
Ростовская область Валерия Дульская
На выезде из Ростова-на-Дону 24 ноября машины врезались в рейсовый автобус
Авария произошла вечером на выезде из города в сторону Батайска. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada, двигаясь из Ростова, не справился с управлением и врезался в машину Daewoo Nexia. От удара иномарку отбросило на автобус Volvo, который ехал из Ростова в Пятигорск, пишут «Donnews» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Ростовской области.
В результате ДТП никто не пострадал, в автобусе не оказалось пассажиров.
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