Под Ростовом машины столкнулись с рейсовым автобусом

Ростовская область

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На выезде из Ростова-на-Дону 24 ноября машины врезались в рейсовый автобус

Авария произошла вечером на выезде из города в сторону Батайска. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada, двигаясь из Ростова, не справился с управлением и врезался в машину Daewoo Nexia. От удара иномарку отбросило на автобус Volvo, который ехал из Ростова в Пятигорск, пишут «Donnews» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В результате ДТП никто не пострадал, в автобусе не оказалось пассажиров.

ГИБДД ДТП Полиция Ростов-на-Дону
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Под Ростовом машины столкнулись с рейсовым автобусом
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