В Краснодаре автомобиль врезался в пассажирский поезд

Краснодарский край

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В Краснодаре 24 ноября легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

Авария произошла в 22:03 на перегоне Краснодар — Сортировочный — Пашковская. По предварительным данным, автомобиль Skoda на регулируемом железнодорожном переезде врезался в поезд сообщением Адлер — Владикавказ. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 

В результате ДТП никто не пострадал, поезд задержали на 13 минут. На график движения других составов авария не повлияла, пишет пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

ДТП Краснодар Поезда
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В Краснодаре автомобиль врезался в пассажирский поезд
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