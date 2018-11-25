В Краснодаре автомобиль врезался в пассажирский поезд

В Краснодаре 24 ноября легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

Авария произошла в 22:03 на перегоне Краснодар — Сортировочный — Пашковская. По предварительным данным, автомобиль Skoda на регулируемом железнодорожном переезде врезался в поезд сообщением Адлер — Владикавказ. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал, поезд задержали на 13 минут. На график движения других составов авария не повлияла, пишет пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.