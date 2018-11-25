На Кубани произошло землетрясение

В Краснодарском крае 25 ноября зафиксировали землетрясение магнитудой четыре балла

Жители Северского района около 2:15 сообщили спасателям о том, что ощущают толчки. По информации географической службы Российской академии наук в Обнинске, очаг находился в селе Львовском. Магнитуда составила четыре балла.

В результате землетрясения разрушений нет, людей не эвакуировали.