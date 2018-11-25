На Кубани произошло землетрясение

Адыгея, Краснодарский край

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В Краснодарском крае 25 ноября зафиксировали землетрясение магнитудой четыре балла

Жители Северского района около 2:15 сообщили спасателям о том, что ощущают толчки. По информации географической службы Российской академии наук в Обнинске, очаг находился в селе Львовском. Магнитуда составила четыре балла. 

В результате землетрясения разрушений нет, людей не эвакуировали. 

В социальных сетях жители края пишут, что ощущали толчки и за пределами Северского района. По данным информационно-аналитического портала GeoCenter.info, на Кубани зафиксировали два толчка: 

  • В 0:55 в селе Львовском Северского района на глубине 2 км. Магнитуда 4,3 балла;
  • В 2:05 в Тахтамукайском районе Адыгеи на глубине 10 км. Магнитуда 4,3 балла.
Землетрясения Северский район
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