«Анжи» ушел от поражения в матче с «Рубином»

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 24 ноября сыграл с казанским «Рубином» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги

Встреча состоялась в Каспийске и завершилась вничью — 1:1.

Счет на 27-й минуте открыл защитник казанцев Игорь Калинин. На 36-й минуте форвард «Анжи» Павел Долгов забил гол с передачи Игоря Чайковского и увел желто-зеленых от поражения.

Поединок на «Анжи-Арене» посетили 3 тыс. 620 болельщиков.