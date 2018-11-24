«Анжи» ушел от поражения в матче с «Рубином»

Дагестан, Вся Россия

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Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 24 ноября сыграл с казанским «Рубином» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги

Встреча состоялась в Каспийске и завершилась вничью — 1:1.

Счет на 27-й минуте открыл защитник казанцев Игорь Калинин. На 36-й минуте форвард «Анжи» Павел Долгов забил гол с передачи Игоря Чайковского и увел желто-зеленых от поражения.

Поединок на «Анжи-Арене» посетили 3 тыс. 620 болельщиков.

Матч 15-го тура РПЛ «Анжи» — «Рубин». 24 ноября 2018, Каспийск © Фото пресс-службы ФК «Анжи»
Матч 15-го тура РПЛ «Анжи» — «Рубин». 24 ноября 2018, Каспийск © Фото пресс-службы ФК «Рубин»
Матч 15-го тура РПЛ «Анжи» — «Рубин». 24 ноября 2018, Каспийск © Фото пресс-службы ФК «Анжи»
Матч 15-го тура РПЛ «Анжи» — «Рубин». 24 ноября 2018, Каспийск. Павел Долгов © Фото пресс-службы ФК «Анжи»

В следующем матче «Рубин» 30 ноября дома сыграет с московским «Динамо». Махачкалинцы 1 декабря на своем поле встретятся с «Уфой».

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