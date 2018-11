«Локомотив-Кубань» одолел «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

.@KulaginDmitry обновляет свой рекорд сезона (23 очка), а @lokobasket возвращается в четвертой четверти и обыгрывает @BC_Enisey - 93:83 ⚠️



Dmitriy Kulagin scored season-high 23 PTS as Loko defeated Enisey on the road, 93-83 ⚠️ pic.twitter.com/6hTixRtIL0