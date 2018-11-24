«Локомотив-Кубань» одолел «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 24 ноября провел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея»
Игра прошла в Красноярске и завершилась со счетом 86:93 (19:26, 26:17, 23:20, 18:30).
Самым результативным игроком в составе «Локо» стал капитан Дмитрий Кулагин, набравший 23 очка. Еще 20 очков на счету у Джамела Маклина.
У «Енисея» лидером стал Джон Робертсон, который принес своей команде 20 очков.
С трибун «Арены.Север» за игрой наблюдали 1 тыс. 150 болельщиков.
Следующий матч в рамках лиги ВТБ красно-зеленые проведут дома 9 декабря против «Астаны». На следующий день красноярцы сыграют в гостях у лидера турнира ЦСКА.
.@KulaginDmitry обновляет свой рекорд сезона (23 очка), а @lokobasket возвращается в четвертой четверти и обыгрывает @BC_Enisey - 93:83 ⚠️— VTB United League (@VTBUL) November 24, 2018
Dmitriy Kulagin scored season-high 23 PTS as Loko defeated Enisey on the road, 93-83 ⚠️ pic.twitter.com/6hTixRtIL0
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