«Локомотив-Кубань» одолел «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 24 ноября провел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея»

Игра прошла в Красноярске и завершилась со счетом 86:93 (19:26, 26:17, 23:20, 18:30).

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал капитан Дмитрий Кулагин, набравший 23 очка. Еще 20 очков на счету у Джамела Маклина.

У «Енисея» лидером стал Джон Робертсон, который принес своей команде 20 очков.

С трибун «Арены.Север» за игрой наблюдали 1 тыс. 150 болельщиков.

Следующий матч в рамках лиги ВТБ красно-зеленые проведут дома 9 декабря против «Астаны». На следующий день красноярцы сыграют в гостях у лидера турнира ЦСКА.