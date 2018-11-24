«Локомотив-Кубань» одолел «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 24 ноября провел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» 

Игра прошла в Красноярске и завершилась со счетом 86:93 (19:26, 26:17, 23:20, 18:30).

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал капитан Дмитрий Кулагин, набравший 23 очка. Еще 20 очков на счету у Джамела Маклина.

У «Енисея» лидером стал Джон Робертсон, который принес своей команде 20 очков. 

С трибун «Арены.Север»  за игрой наблюдали 1 тыс. 150 болельщиков.

Следующий матч в рамках лиги ВТБ красно-зеленые проведут дома 9 декабря против «Астаны». На следующий день красноярцы сыграют в гостях у лидера турнира ЦСКА.

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Локомотив-Кубань» одолел «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
В Краснодаре перенесли две ярмарки выходного дня
На Кубани суд оштрафовал присяжную, которая из симпатии к преступнику хотела оправдать его
В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек
РЖД пустили грузовые поезда по новой ветке в обход Краснодара
В Краснодаре до конца года ограничили движение на улице Петра Метальникова

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале