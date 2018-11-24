В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек

В Краснодаре ночью 23 ноября произошел пожар в многоэтажном жилом доме в районе улицы Российской

В 22:53 спасатели получили сообщение о пожаре в многоэтажке в переулке Ленинском.

На место выехали 30 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники. Пожарные эвакуировали из здания 30 человек.

К 23:54 возгорание на площади 30 кв. метров было потушено.

При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.