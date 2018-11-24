В Северной Осетии два человека погибли и двое пострадали в ДТП с семью машинами

На трассе в Пригородном районе Северной Осетии 23 ноября автомобильная массовая авария, есть жертвы

ДТП случилось около 14:25 на дороге Моздок — Чермен — Владикавказ. Возле села Майского из-за тумана столкнулись семь машин: BMW, ВАЗ-2115, ВАЗ-21099, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, Lada Priora и Volkswagen, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

В аварии погибли два человека. В больницу доставили еще двоих пострадавших, среди них восьмилетний ребенок, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

В ликвидации последствий ДТП задействовали 14 спасателей и 4 единицы спецтехники.

На месте работала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.