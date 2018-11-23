На Кубани задержали адвоката за вымогательство 3 млн рублей от матери подзащитной

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали на одной из улиц в Музыкальном микрорайоне Краснодара адвоката, находящегося в федеральном розыске

Мужчина находился в розыске, так как скрывался от следствия. В отношении него Кропоткинский следственный отдел СКР в мае возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, 52-летний адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов в 2013 году получил от матери своей подзащитной 3 млн рублей. В отношении девушки и ее супруга было возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков.

«Адвокат вводил мать девушки в заблуждение и получал от нее деньги за якобы содействие в неизменении меры пресечения в отношении ее дочери и проведение других действий в пользу фигурантки», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, а в следственные органы потерпевшая обратилась лишь в мае 2018 года. Задержать его удалось 21 ноября. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении адвоката меры пресечения.