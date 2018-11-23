«Ахмат» дома проиграл ЦСКА

Чечня, Вся Россия

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Футболисты грозненского «Ахмата» проиграли московскому ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 0:2. В составе гостей отличились защитник Хердур Магнуссон (57-я минута) и форвард Тимур Жамалетдинов (90+6).

По итогам матча «Ахмат» 19 очками в активе расположился на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет третьим.

В следующем туре грозненцы 1 декабря на выезде сыграет с «Енисеем».

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