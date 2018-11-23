В Краснодаре изменят схему движения на Рашпилевской, чтобы избавиться от пробок на перекрестке с Хакурате

В ночь с 25 на 26 ноября в центре Краснодара изменится схема движения по ул. Рашпилевской между ул. Северной и ул. им. Хакурате

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что благодаря изменениям получится увеличить пропускную способность перекрестка Рашпилевская/Хакурате.

«Специалисты изучили ситуацию и, применив математическое моделирование, предложили решение. Изменения затронут буквально 100 метров пути, но этого достаточно для того, чтобы избавить проблемный перекресток от заторов», — рассказал директор департамента Владимир Архипов.

Сейчас проезжая часть Рашпилевской поделена на три полосы: одна — в прямом и две — в обратном направлении. При движении в сторону Бабушкина ближе к перекрестку с Хакурате скапливается пробка. Те, кому нужно ехать дальше, вынуждены стоять, так как проезд затруднен машинами, которые поворачивают на Хакурате.

В новой схеме за сто метров до проблемного перекрестка к одной полосе добавят еще одну за счет встречной полосы. Левая будет предназначена только для продолжения движения прямо, правая — для поворота на Хакурате. От перекрестка Рашпилевская/Хакурате движение будет организовано по старой схеме.

В субботу рабочие начнут менять разметку и устанавливать дорожные знаки, сообщили в пресс-службе мэрии города.