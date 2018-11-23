В Ростове в ДТП с двумя автобусами и маршруткой пострадали два человека

Ростовская область

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В Ростове 23 ноября столкнулись два автобуса и маршрутка, есть пострадавшие

Авария произошла на улице 20-я Линия около 13:00. По предварительным данным, водитель автобуса № 18 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус НефАЗ, в котором находились 30 пассажиров. Затем НефАЗ столкнулся с маршруткой № 164, в которой ехали 40 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В результате происшествия пострадали две пассажирки 40 и 80 лет. На месте ДТП работают полицейские.

ДТП Ростов-на-Дону
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