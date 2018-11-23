Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина назначена на 20 декабря

Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Кремля. Мероприятие начнется в 12:00, место проведения пока не уточняется.

Последние несколько лет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходила в Гостином дворе в Москве.