Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря

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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина назначена на 20 декабря

Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Кремля. Мероприятие начнется в 12:00, место проведения пока не уточняется.

Последние несколько лет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходила в Гостином дворе в Москве. 

Как писали Юга.ру, 19 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в этом году традиционный формат встречи сохранится. 

В 2017 году ежегодная пресс-конференция президента РФ состоялась 14 декабря.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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