В Усть-Лабинском районе открыли новую воркаут-площадку

В станице Воронежской Усть-Лабинского района установили новую площадку для занятий воркаутом

Спортплощадка находится в центре детского сквера на улице Ленина, рядом с местным домом культуры и спортивным центром «Факел». На ней установили наклонную скамью, шведскую лестницу, турники и брусья. Уточняется, что оборудование — заводского производства, оно соответствует технике безопасности и регламентам проведения соревнований по воркауту.

Глава станицы Виктор Мацко сообщил, что стоимость площадки составила 150 тыс. рублей, ее построили на спонсорские деньги.

На открытии выступили тренеры и атлеты из Краснодарской федерации воркаута. Они представили показательные номера на гибкость и силу, сообщили 23 ноября в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.