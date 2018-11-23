Суд отстранил от должности первого замглавы департамента по регулированию контрактной системы Кубани

Краснодарский край

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В Краснодарском крае временно отстранили от должности первого заместителя руководителя департамента по регулированию контрактной системы Ярослава Моисеева

Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По ходатайству следователя чиновника отстранили от должности на время расследования.

Как сообщали Юга.ру, 16 октября в кабинете у Моисеева провели обыски. На чиновника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

По версии следствия, Моисеев подменил документ в пользу одного из участников конкурса на проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В итоге контракт с победителем торгов не был заключен, а работа «Безопасного города» была сорвана и сейчас не проводится.

Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар Следственный комитет Чиновники
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