У чиновника из администрации Краснодарского края провели обыски по делу о превышении полномочий
На первого замглавы департамента по регулированию контрактной сферы Краснодарского края Ярослава Моисеева завели уголовное дело о превышении полномочий
Дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, чиновник подменил документы в заявке одной из компаний, участвовавшей в торгах. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить победу этой компании в конкурсе на проектирование системы «Безопасный город».
Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону 16 октября провели обыски в кабинете чиновника в краевой администрации, сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не прокомментировали ситуацию.
Как писали Юга.ру, в Сочи задержали вице-мэра Сергея Юрина и бывшего замглавы города, заместителя директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова.
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