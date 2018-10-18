У чиновника из администрации Краснодарского края провели обыски по делу о превышении полномочий

На первого замглавы департамента по регулированию контрактной сферы Краснодарского края Ярослава Моисеева завели уголовное дело о превышении полномочий

Дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, чиновник подменил документы в заявке одной из компаний, участвовавшей в торгах. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить победу этой компании в конкурсе на проектирование системы «Безопасный город».

Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону 16 октября провели обыски в кабинете чиновника в краевой администрации, сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах.