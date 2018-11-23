В Адыгее 17 человек ответят в суде за незаконную врезку в газопровод

ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» инициировало возбуждение уголовных дел за самовольную врезку в газопровод

Компания «Газпром межрегионгаз Майкоп» направила в ОВД 17 материалов о неоднократном самовольном подключении к газопроводу и попросило привлечь виновных к уголовной ответственности.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Майкоп» напомнили, что в августе в стране ужесточила ответственность за повторное незаконное подключение к газопроводу. Если раньше за самовольную врезку нарушители привлекались исключительно к административной ответственности, то теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

«Считаем, что действия этих правонарушителей необходимо квалифицировать именно по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за самовольное подключение к газопроводам, совершенное лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. Абонентов-рецидивистов административный штраф не останавливает, поэтому самых злостных нарушителей мы будем привлекать именно к уголовной ответственности», — прокомментировал заместитель генерального директора Общества по корпоративной защите Александр Меркулов.

Все абоненты, на которых «Газпром межрегионгаз Майкоп» подал заявление, не раз делали самовольные врезки в газопровод и похищали газ. Сумма ущерба составила около 500 тыс. рублей.